2019-08-14T11:31:38+03:00
Общество

Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке

Питомник представит снимки своих подопечных
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: предоставлено Екатериной ДушейкоФото: предоставлено Екатериной Душейко
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В Сыктывкаре пройдет фотовыставка собак из столичного приюта "Друг". Интересная экспозиция откроется 17 августа в 11 часов в Доме дружбы народов.

На выставка горожане смогут выбрать себе собаку из приюта "Друг". Каждое фото будет дополнено информацией о животном и небольшой историей его жизни. Изображения тех собак, которым удастся обрести семью, будут убирать со стендов, а вместо них размещать надпись «Ушел домой».

На выставке будет организована продажа сувенирной продукции и благотворительная акция в помощь приюту – граждане смогут передать необходимые вещи: корма, покрывала, ошейники и витамины. Организаторы расскажут о том, как правильно воспитать собаку и помочь бездомным животным, даже не выходя из дома. На мероприятии будут присутствовать и новоиспеченные хозяева четвероногих животных, они поделятся своей историей дружбы человека и собаки.

- Мы хотим обратить внимание горожан на то, что у каждой бездомной собаки свой характер и своя история. Каждое животное заслуживает того, чтобы стать чьим-то питомцем и прожить долгую жизнь, - говорит организатор акции Екатерина Душейко.

Фотовыставка продлится до конца августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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