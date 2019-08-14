Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-14T11:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре пройдет фотовыставка собак из столичного приюта "Друг". Интересная экспозиция откроется 17 августа в 11 часов в Доме дружбы народов.

На выставка горожане смогут выбрать себе собаку из приюта "Друг". Каждое фото будет дополнено информацией о животном и небольшой историей его жизни. Изображения тех собак, которым удастся обрести семью, будут убирать со стендов, а вместо них размещать надпись «Ушел домой».

На выставке будет организована продажа сувенирной продукции и благотворительная акция в помощь приюту – граждане смогут передать необходимые вещи: корма, покрывала, ошейники и витамины. Организаторы расскажут о том, как правильно воспитать собаку и помочь бездомным животным, даже не выходя из дома. На мероприятии будут присутствовать и новоиспеченные хозяева четвероногих животных, они поделятся своей историей дружбы человека и собаки.

- Мы хотим обратить внимание горожан на то, что у каждой бездомной собаки свой характер и своя история. Каждое животное заслуживает того, чтобы стать чьим-то питомцем и прожить долгую жизнь, - говорит организатор акции Екатерина Душейко.

Фотовыставка продлится до конца августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский питомник для собак «Друг» ждет помощи!

Нужны теплые вещи, медикаменты, поводки и ошейники (подробности)

В Сыктывкаре на помойке нашли лабрадора с пробитым черепом. Собака была придавлена диваном

Объявлен сбор средств на помощь несчастному псу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU