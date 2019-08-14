2019-08-14T13:35:08+03:00
Общество

В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты

Её опубликовали на сайте «Безопасного города»
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
На онлайн-карте можно найти не только дорожные картыНа онлайн-карте можно найти не только дорожные картыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

На сайте «Безопасного города» появилась карта Республики Коми, на которой отмечены камеры наблюдения за дорожным движением. С помощью онлайн-карты можно найти дорожные камеры в Визинге, Пажге, Зеленце, Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Выльгорте.

Онлайн-карту создали, чтобы исполнить поручение президента, связанное с автоматической фиксацией нарушений ПДД. Другое предназначение карты – информирование граждан.

Похожая карта размещена на сайте ГИБДД, но на ней отмечены только камеры видеонаблюдения. Карта, опубликованная на сайте «Безопасного города», содержит больше полезных для водителя подробностей: кроме комплексов видеофиксации на ней можно найти указание на месторасположение подвижных камер и пунктов весового контроля.

Скриншот онлайн-карты с сайта "Безопасного города"

Скриншот онлайн-карты с сайта "Безопасного города"

Сейчас на карте республики есть 44 отметки: 14 передвижных комплексов, 6 пунктов весогабаритного контроля и 24 стационарных рубежей контроля. Большинство комплексов установлено в Сыктывкаре и в населенных пунктах недалеко от него. В Усинске отмечен пункт весогабаритного контроля, а в Ухте четыре стационарных рубежа контроля и пункт весового контроля. Полную карту можно найти на сайте «Безопасного города».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уроженца Коми арестовали за ролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД

Это был актер театра "Современник" Дмитрий Смолев (подробности)

В Сыктывкаре появилась карта детских площадок города

Любой житель города может ее дополнить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тяжелобольному мальчику из Коми собирают деньги на беговую дорожку
Стал известен маршрут "Заполярной Велоночи 2019" в Воркуте
Воркутинский убийца показал посетителям ресторана видео собственного преступления
Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке
Дороги в Усть-Куломском районе снова затопило
Интинка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужбы
В Сыктывкаре задержали двоих участников всероссийской протестной акции за честные выборы
Сыктывкар ждут последние в этом году испытания тепловых сетей
В Воркуте угонщик "позаимствовал" МАН работодателя и угодил в кювет
В Лесозаводе автобусы будут ездить по временной схеме
Возле воркутинской школы появилось граффити
Сыктывкарец решил обмыть покупку нового автомобиля прямо за рулем
Через интернет за 5 млн рублей продают самолет, который принадлежал экс-сенатору Коми
В Сыктывкаре владыка Питирим спроектировал куранты для звонницы Свято-Стефановского собора
Заморозки и грозы: на неделе погода в Коми будет неустойчивой
В Едве волки утащили собаку
В Сыктывкаре суд заставил администрацию дать женщине жилье
В Усть-Вымском районе сбили лося: пострадали два человека
В Усть-Цилемском районе опрокинулась иномарка с молодежью
В Сыктывкаре из-за проводки горела квартира
В Сыктывкаре отремонтируют постамент под парусником
В Сыктывкаре Renault швырнул Daewoo на тротуар
Ухтинка пыталась продать холодильник и лишилась денег
В Эжве час тушили горящую баню
В Коми родители смогут записать ребенка в кружок через Интернет
Акция «Хоровод мира» впервые состоится в Сыктывкаре