В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-14T13:35:08+03:00

На онлайн-карте можно найти не только дорожные карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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На сайте «Безопасного города» появилась карта Республики Коми, на которой отмечены камеры наблюдения за дорожным движением. С помощью онлайн-карты можно найти дорожные камеры в Визинге, Пажге, Зеленце, Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Выльгорте.

Онлайн-карту создали, чтобы исполнить поручение президента, связанное с автоматической фиксацией нарушений ПДД. Другое предназначение карты – информирование граждан.

Похожая карта размещена на сайте ГИБДД, но на ней отмечены только камеры видеонаблюдения. Карта, опубликованная на сайте «Безопасного города», содержит больше полезных для водителя подробностей: кроме комплексов видеофиксации на ней можно найти указание на месторасположение подвижных камер и пунктов весового контроля.

Скриншот онлайн-карты с сайта "Безопасного города"

Сейчас на карте республики есть 44 отметки: 14 передвижных комплексов, 6 пунктов весогабаритного контроля и 24 стационарных рубежей контроля. Большинство комплексов установлено в Сыктывкаре и в населенных пунктах недалеко от него. В Усинске отмечен пункт весогабаритного контроля, а в Ухте четыре стационарных рубежа контроля и пункт весового контроля. Полную карту можно найти на сайте «Безопасного города».

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ИСТОЧНИК KP.RU