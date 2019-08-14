В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты
На сайте «Безопасного города» появилась карта Республики Коми, на которой отмечены камеры наблюдения за дорожным движением. С помощью онлайн-карты можно найти дорожные камеры в Визинге, Пажге, Зеленце, Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Выльгорте.
Онлайн-карту создали, чтобы исполнить поручение президента, связанное с автоматической фиксацией нарушений ПДД. Другое предназначение карты – информирование граждан.
Похожая карта размещена на сайте ГИБДД, но на ней отмечены только камеры видеонаблюдения. Карта, опубликованная на сайте «Безопасного города», содержит больше полезных для водителя подробностей: кроме комплексов видеофиксации на ней можно найти указание на месторасположение подвижных камер и пунктов весового контроля.
Скриншот онлайн-карты с сайта "Безопасного города"
Сейчас на карте республики есть 44 отметки: 14 передвижных комплексов, 6 пунктов весогабаритного контроля и 24 стационарных рубежей контроля. Большинство комплексов установлено в Сыктывкаре и в населенных пунктах недалеко от него. В Усинске отмечен пункт весогабаритного контроля, а в Ухте четыре стационарных рубежа контроля и пункт весового контроля. Полную карту можно найти на сайте «Безопасного города».
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ИСТОЧНИК KP.RU