Плита - на голову: в ухтинском ГИБДД после ремонта за 15 млн обвалился фальшпотолок
В здании ухтинской госавтоинспекции частично обрушилась конструкция фальшпотолка — на пол свалились пластиковые плитки и скреплявшие их ленты. Столь несерьезную ситуацию можно было бы отнести к бытовым мелочам, но есть одно «но»: совсем недавно в помещениях был проделан ремонт за 15,6 млн рублей. Скорее всего, у руководства ГИБДД будет серьезный разговор с подрядчиками.
Потолок обвалился в фойе здания, расположенного на улице Интернациональной,46. Видео помещения появилось в группе «Информационная программа «День» в соцсети «Вконтакте».
В комментариях к видео сообщается, что здание долгое время пустовало, но совсем недавно ведомство отпраздновало новоселье.
Буквально 3 июля здесь в торжественной обстановке перерезали красную ленточку.
«Кстати, общая стоимость проведения работ по капитальному ремонту объекта составила 15,6 млн рублей,» - уточняется в посте к видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU