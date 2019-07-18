2019-07-18T13:48:27+03:00
Общество

Плита - на голову: в ухтинском ГИБДД после ремонта за 15 млн обвалился фальшпотолок

Никто не пострадал
Алиса КОЗЛОВА
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Скрин видео группы "Информационная программа "День" в соцсети "ВКонтакте".Скрин видео группы "Информационная программа "День" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com
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В здании ухтинской госавтоинспекции частично обрушилась конструкция фальшпотолка — на пол свалились пластиковые плитки и скреплявшие их ленты. Столь несерьезную ситуацию можно было бы отнести к бытовым мелочам, но есть одно «но»: совсем недавно в помещениях был проделан ремонт за 15,6 млн рублей. Скорее всего, у руководства ГИБДД будет серьезный разговор с подрядчиками.

Потолок обвалился в фойе здания, расположенного на улице Интернациональной,46. Видео помещения появилось в группе «Информационная программа «День» в соцсети «Вконтакте».

В комментариях к видео сообщается, что здание долгое время пустовало, но совсем недавно ведомство отпраздновало новоселье.

Буквально 3 июля здесь в торжественной обстановке перерезали красную ленточку.

«Кстати, общая стоимость проведения работ по капитальному ремонту объекта составила 15,6 млн рублей,» - уточняется в посте к видео.

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Ремонт в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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