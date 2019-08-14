Тяжелобольному мальчику из Коми собирают деньги на беговую дорожку

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-14T14:19:09+03:00

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На сайте Planeta.ru объявили о сборе денег на покупку беговой дорожки для тяжелобольного ребенка из Республики Коми. Из-за болезни Владимир Булышев очень быстро набирает вес. Сейчас он весит 120 килограммов. Беговая дорожка — единственная возможность избавиться от лишних килограммов.

Запись о сборе на краунфандинговом сайте разместила специалистка Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района Анастасия Доценко. Сбор запустили 12 августа. Всего нужно собрать 30 тысяч рублей.

Эти деньги помогут приобрести беговую дорожку для Владимира Булышева. Ему 13 лет, он живет в селе Лозым Сыктывдинского района. С двух лет мальчик находится на попечении бабушки. Из-за своих болезней — холестеатомы, правостороннего фиброза печени, стеатомогематоза — подросток быстро набирает в весе. Похудеть Владимиру Булышеву непросто: для этого нужно проходить пешком не менее пяти километров ежедневно.

Но здоровье бабушки не позволяет сопровождать внука каждый день. К тому же перед и после каждой операции Владимир Булышев вынужден сидеть дома, чтобы не подхватить инфекцию.

Срок сбора — до 20 ноября этого года. Поддержать Владимира Булышева можно на сайте Planeta.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU