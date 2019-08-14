Мотивация от судебных приставов: владелец ТРК и кинотеатров в Сыктывкаре выплатил 3 миллиона долгов
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Республике Коми, на исполнении у сыктывкарских приставов находилось производство о взыскании долгов с владельца торгово-развлекательного комплекса и кинотеатров: бизнесмен задолжал налоговой более трех миллионов рублей.
Заплатить по счетам предпринимателя заставили действия судебного пристава-исполнителя. Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и арестовал все его счета — и как физического лица, и как юридического лица. Этих мер было достаточно: предприниматель выплатил всю сумму точно в срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU