Комистат насчитал жителям республики зарплату в 55 тысяч рублей
Комистат подсчитал, сколько денег жители республики получили в июне 2019 года. Размер средней зарплаты жителя Коми за этот месяц составил более 55 тысяч рублей. В статистике учли всех работников, кроме индивидуальных предпринимателей. По сравнению с прошлым годом зарплата выросла на 5,6 процента. Её реальный размер, характеризующий покупательскую способность, уменьшился на 0,9 процента.
Также оказалось, что жители Коми получают больше, чем жители других регионов: у нас зарплата выше на 10,5 процентов. Больше всего в нашем регионе получают люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых, 93 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата у работников, занятых в торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов: они получают чуть больше 29 тысяч рублей.
Если сравнивать разные районы республики, то самая высокая зарплата у усинцев — более 85 тысяч рублей. Меньше всех получают жители Корткеросского района: там в среднем платят 36,6 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU