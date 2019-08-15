2019-08-15T15:12:21+03:00
Общество

Комистат насчитал жителям республики зарплату в 55 тысяч рублей

Она выросла на 5,6 процента по сравнению с прошлым годом
Дарья ЮДИНА
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Специалисты Комистата подсчитали средние размеры зарплат жителей КомиСпециалисты Комистата подсчитали средние размеры зарплат жителей Коми
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Комистат подсчитал, сколько денег жители республики получили в июне 2019 года. Размер средней зарплаты жителя Коми за этот месяц составил более 55 тысяч рублей. В статистике учли всех работников, кроме индивидуальных предпринимателей. По сравнению с прошлым годом зарплата выросла на 5,6 процента. Её реальный размер, характеризующий покупательскую способность, уменьшился на 0,9 процента.

Также оказалось, что жители Коми получают больше, чем жители других регионов: у нас зарплата выше на 10,5 процентов. Больше всего в нашем регионе получают люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых, 93 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата у работников, занятых в торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов: они получают чуть больше 29 тысяч рублей.

Если сравнивать разные районы республики, то самая высокая зарплата у усинцев — более 85 тысяч рублей. Меньше всех получают жители Корткеросского района: там в среднем платят 36,6 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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