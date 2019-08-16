2019-08-16T11:09:51+03:00
Общество

Набережную в Сыктывкаре покроют гранитом

Этому материалу практически нет сносу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ко всему прочему, на набережной высадят деревьяКо всему прочему, на набережной высадят деревьяФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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О преображении сыктывкарской набережной в мэрии без устали говорят уже несколько лет. Главный архитектор города Владимир Рунг на прямой линии в Общественной палате в очередной раз вселил надежду, что набережной - быть, сообщает Комиинформ.

В настоящее время специалисты проверяют сметную стоимость проекта благоустройства набережной. Затем мэрия найдет средства и подрядчиков на воплощение масштабного проекта.

По словам Рунга, будущая набережная удовлетворит потребности всех слоев населения. На ней будет и концертная площадка, и спортивные сооружения, и ограждения, и скамейки с фонарями, и малые архитектурные формы.

Немаловажно и то, что набережную «оденут» в дорогостоящий гранит. Этому материалу практически нет сносу, в отличие от брусчатки. Прочность последней, а, вернее, ее отсутствие, уже давно оценили жители столицы Коми. Ко всему прочему, на набережной высадят деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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