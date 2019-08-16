2019-08-16T14:34:37+03:00
Общество

В Сыктывкаре перекроют две улицы

Автомобилистам придется объезжать улицу Куратова и улицу Ленина
Дарья ЮДИНА
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Улицу Ленина закроют, чтобы отремонтировать дорожное полотноУлицу Ленина закроют, чтобы отремонтировать дорожное полотно
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Пресс-служба городской администрации сообщает, что в Сыктывкаре перекроют две улицы. 17 августа с 8 до 23 часов ограничат движение на улице Куратова в районе домов № 6 и № 37. «Сыктывкарские тепловые сети» в это время будут проводить там земляные работы.

Улицу Ленина перекроют на больший срок — с 17 по 31 августа. Доступ автомобилистам закроют на участке от улицы Бабушкина до улицы Орджоникидзе. Работники компании ООО «Нефтедорстрой» будут ремонтировать дорожное покрытие на этом участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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