В Сыктывкаре перекроют две улицы
Автомобилистам придется объезжать улицу Куратова и улицу Ленина
Улицу Ленина закроют, чтобы отремонтировать дорожное полотно
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Пресс-служба городской администрации сообщает, что в Сыктывкаре перекроют две улицы. 17 августа с 8 до 23 часов ограничат движение на улице Куратова в районе домов № 6 и № 37. «Сыктывкарские тепловые сети» в это время будут проводить там земляные работы.
Улицу Ленина перекроют на больший срок — с 17 по 31 августа. Доступ автомобилистам закроют на участке от улицы Бабушкина до улицы Орджоникидзе. Работники компании ООО «Нефтедорстрой» будут ремонтировать дорожное покрытие на этом участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU