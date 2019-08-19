2019-08-19T09:32:15+03:00
Общество

Циклоны принесут в Коми дожди с грозами

На большей части республики будет тепло
Ольга СОЛОВЕЙ
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На неделе республика будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся на восток как со стороны Скандинавии по северному побережью, так и с Черного моря через центральные районы России. В понедельник и во вторник дожди, местами с грозами пройдут в основном в южных районах, со среды — на всей территории региона, сообщает Коми ЦГМС.

При этом большую часть недели останется тепло, ночью ожидается 8...15С, днем 18...23С. Это теплее обычного в среднем на 5С. И только в конце рабочей недели похолодает до 12...17С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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