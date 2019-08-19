Бюджет законопроекта о поддержке семей в Коми увеличили на 0,3 миллиарда рублей

19 Авг. 13:16 2019-08-19T13:16:02+03:00

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Бюджет большого пакета закона в поддержку семей с детьми увеличат на 0,3 миллиарда рублей. Документ о введении дополнительных и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми в республике внесён в Госсовет Коми. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.

Документ об увеличении бюджета хотят рассмотреть на сентябрьском заседании регионального парламента. Ранее социальный законопроект пополнился рядом предложений по итогам общественных обсуждений. Так, во время обсуждения предложили увеличить сумму расходов на организацию детского летнего отдыха и выдавать пособие на оплату проезда на общественном транспорте не только школьникам, но и студентам из многодетных семей.

— Работа проведена серьёзная. Законопроект востребован и поэтому получил живой отклик у людей. Важно, что люди были услышаны, их предложения учтены. Имеющийся сегодня профицит бюджета позволяет нам увеличить объём дополнительно выделяемых на поддержку семей средств на 1,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем мы планировали изначально, когда только приступили к проработке нового законопроекта. Рассчитываю, что он будет поддержан депутатами уже на сентябрьской сессии», - заявил Сергей Гапликов на встрече с членами рабочей группы, в которую вошли представители профильных министерств и всех политических фракций регионального Госсовета.

Напомним, что новый закон начнет работать с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU