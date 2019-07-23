В Коми за рождение первенца планируется выдавать сертификат на 150 тысяч рублей

Руководитель региона принял решение о выплате регионального семейного капитала в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребёнка. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.

Законопроект о новой мере соцподдержки планируется вынести на первое заседание осенней сессии Госсовета Коми, то есть уже в сентябре. Нормативный акт, предполагающий введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми, должен вступить в силу с 1 января 2020 года. На эти цели из бюджета республики планируется выделить беспрецедентный объем средств - 1 миллиард рублей.

Как рассказал руководитель минтруда Коми Илья Семяшкин, региональный семейный капитал при рождение первого ребёнка послужит хорошим стимулом для молодых семей не откладывать рождение первенца.

- Введение в Коми регионального капитала при рождении первого ребёнка вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую получают семьи с невысокими доходами, позволит молодой семье сохранить свою финансовую устойчивость, оставаться самодостаточной и независимой в материальном плане. Эта выплата также поможет молодым родителям в решении многих основных вопросов семьи, в том числе такого насущного, как улучшение жилищных условий. В республике есть очень положительный опыт в предоставлении регионального капитала при рождении третьего ребёнка, эта выплата неизменно актуальна и востребована у семей. Полагаем, региональный капитал за первенца будет не менее, а может, и более популярен и полезен», - сказал Илья Семяшкин.

Предполагается, что деньги сертификата можно будет направить на погашение ипотеки или жилищного кредита, оплату услуг ЖКХ или детского сада. Срок действия капитала пока не уточнен. На новую выплату из бюджета республики планируется ежегодно выделять 300 млн рублей.

Илья Семяшкин также отметил, что региональный капитал при рождении первенца станет последовательным и логичным дополнением к существующим мерам поддержки семей - федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении вторых или последующих детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.

Таким образом, новая выплата позволит более системно и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных категорий семей с детьми – как молодых с одним ребёнком, так и многодетных.

Напомним, поручение по разработке республиканского законопроекта Сергей Гапликов дал 22 июля в ходе совещания в Сыктывкаре. Тогда Глава Коми напомнил, что по итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 млрд рублей – впервые за многие годы. Грамотно выстроенная в республике в последние годы финансовая политика позволила значительно улучшить бюджетные показатели и не просто сформировать подушку безопасности, но и высвободить дополнительные средства для решения социальных задач.

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