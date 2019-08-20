2019-08-20T10:12:17+03:00
Общество

В Коми вырастут все социальные выплаты

Это случится в следующем году
Дарья ЮДИНА
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Фото Валерия ЗвонареваФото Валерия Звонарева
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В 2020 году в Республике Коми на 4,8 процента вырастут социальные выплаты. Изменения коснутся всех льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветеранов труда Республики Коми, граждан старше 70 лет, семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.

В следующем году на выплату социальных пособий потратят на 229 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Общий объем выплат составит почти шесть миллиардов рублей.

Напомним, что в следующем году также большую денежную поддержку будут получать семьи с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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