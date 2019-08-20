В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в самолет с дизельным топливом

20 Авг. 10:33 2019-08-20T10:33:36+03:00

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В Республике Коми ищут злоумышленников, попытавшихся поджечь вертолет Ми-8. Вертолет находился на площадке в Емве. Об этом пишет «Рен-ТВ».

Вертолет готовили к вылету, когда пилоты нашли следы копоти на фюзеляже, а рядом осколки бутылки. В винтокрылой машине находились бочки с дизельным топливом. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU