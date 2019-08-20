В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в самолет с дизельным топливом
Поджигателей пока не нашли
В результате инцидента никто не пострадал
Изменить размер текста:
В Республике Коми ищут злоумышленников, попытавшихся поджечь вертолет Ми-8. Вертолет находился на площадке в Емве. Об этом пишет «Рен-ТВ».
Вертолет готовили к вылету, когда пилоты нашли следы копоти на фюзеляже, а рядом осколки бутылки. В винтокрылой машине находились бочки с дизельным топливом. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Третий этаж до сих пор декорации к фильму ужасов": погорельцы дома в местечке Кочпон-Чит спустя год после пожара
Как там сейчас живут люди (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU