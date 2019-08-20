Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга

20 Авг. 15:28 2019-08-20T15:28:21+03:00

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Курьезный случай расследовали полицейские Сыктывкара. Сначала в полицию обратился 29-летний сыктывкарец, у которого украли телефон стоимостью пять тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов стали выяснять, кто же был вором.

Расследование было недолгим. Им оказался 32-летний мужчина, вместе с которым потерпевший отдыхал в баре. В то же время оказалось, что потерпевший сам был вором: он украл телефон стоимостью семь тысяч рублей у своего же обидчика в баре. Камера зафиксировала, как мужчины обокрали друг друга во время ночного отдыха.

По обоим фактам кражи возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU