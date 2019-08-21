В Сыктывкаре снесут четыре ветхих дома за 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-21T07:17:33+03:00

Дома расположены в разных частях столицы Коми и за ее пределами

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре до 31 октября снесут четыре ветхих деревянных дома. На эти цели в бюджете предусмотрено 600 тысяч рублей.

Дома расположены в разных частях столицы Коми и за ее пределами - улице Лесная, 8, улице Гаражная, 2, также в поселке Мырты-ю по улице Станочной, 2 и поселке Седкыркещ по улице Геологов, 13.

Будущий подрядчик должен не только снести старое здание, но и вывезти мусор на полигон твердых бытовых отходов, а также разровнять территорию, на которой стоял дом.

Кстати, действующая программа по расселению аварийного жилья в Коми предполагает до 2025 года расселение более 135,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Переселение 7,71 тыс. человек оценивается в 7,5 млрд рублей. Весь аварийный жилой фонд республики, признанный таковым на 1 января 2017 года, составляет 143,12 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть лучше дом снесут!»

«Комсомолка» узнала, как городских квартирах с проваливающимися полами и дырами в стенах живут люди, и какая судьба ждет эти дома в центре столицы Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU