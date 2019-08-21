Пьяный лихач из Коми протаранил патрульную машину в Крыму

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-21T09:48:21+03:00

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Вчера утром в Евпатории задержали пьяного водителя из Коми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Владелец Toyota Land Cruiser отказался останавливаться по требованию инспектора. Наоборот, он набрал скорость и отправился к выезду из города. По пути житель республики совершил несколько правонарушений и едва не стал причиной ДТП. Сотрудники ГИБДД начали преследовать автомобиль, требуя остановиться. Но водитель никак на требования не реагировал. Погоня продолжилась за городом в поле.

После нескольких требований стражи порядка были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить автомобиль нарушителя. Им удалось заблокировать машину, но в момент задержания автомобилист-смутьян протаранил патрульный экипаж. В результате пострадали полицейские.

В ходе срочных оперативных мероприятий автомобиль задержали недалеко от города Саки. Водителем оказался 38-летний житель Республики Коми. Вместе с ним машине находился его 16-летний сын. Пообщавшись с владельцем Toyota Land Cruiser, полицейские поняли, что он пьян. Также выяснилось, что ранее жителя Коми лишили водительских прав.

Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования. Показания прибора составили 1,11 мл/л. Однако с показаниями водитель не согласился и от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении отказался.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Сакский районный суд вынес постановление об аресте правонарушителя на 13 суток. После того, как мужчина освободится его ждет наказание за другие нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU