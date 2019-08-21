В Сыктывкаре лежащий на газоне мужчина напугал горожан

21 Авг. 18:54 2019-08-21T19:01:34+03:00

Он был в состоянии алкогольного опьянения

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В Сыктывкаре вечером 21 августа странный мужчина, лежащий на газоне в центре города, не оставил прохожих равнодушными. Люди вызвали машину скорой помощи.

- Как сообщали горожане, мужчина лежал справа от входа в ЦУМ и поддергивал ногами. Оказалось, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оставлен медиками на месте и передан в руки полиции, - сообщили на станции скорой помощи столицы Коми.

Кстати, не так давно похожий случай произошел в Воркуте, где пьяный мужчина лежал посередине проезжей части. Правда, тогда местные жители проявили крайнюю степень равнодушия. Ни автор видео, ни проезжающие мимо автомобилисты не удосужились вызвать скорую или помочь горожанину, который, по всей видимости, не мог адекватно оценивать свой поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU