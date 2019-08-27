2019-08-27T13:22:18+03:00
Общество

Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения

Их проверили накануне нового учебного года
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации ВоркутыФото пресс-службы администрации Воркуты
Изменить размер текста:

Воркутинское управление образование рассказало о результатах проверки детских садов и школ. Инспекция показала, что все 44 общеобразовательных городских учреждения отвечают требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Все школы и детские сады Заполярья оборудованы камерами наружного и внутреннего наблюдения. В учреждениях имеются кнопки экстренного вызова полиции и приборы для подачи сигнала на пульт пожарной охраны.

Днем проверенные учреждения охраняют вахтеры, а ночью — сигнализация. В школах организован пропускной режим, всех посетителей регистрируют.

Посты охраны оборудованы мониторами, телефонами с определителем номера. В девяти образовательных учреждениях имеются электронные проходные, получено оборудование еще для двух школ. В шести организациях установлены видеодомофоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники рассказали о школе-долгострое в Орбите: «Учебный процесс начнется после 1 января»

Однако они сообщают об этом довольно осторожно, не забывая указывать в ответе на запрос «ориентировочно» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми у бюджетников вырастут зарплаты
Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки
Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов
Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом
К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло
Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек
Усинские села получили к юбилеям подарки от ЛУКОЙЛ-Коми
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
Приставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалида
В Коми нанесли разметку на дырявую дорогу
В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя
Пропавшую на выходных сыктывкарку нашли
Под Ухтой мама-инвалид не выжила после смерти сына
В Коми у пассажира поезда изъяли двух краснокнижных птиц
Последняя неделя августа в Коми будет холодной
СК проводит проверку по факту смертельного ДТП в Койгородском районе
В Усть-Куломском районе подросток пытался купить станок и лишился денег
В Сыктывкаре подожгли хозпостройку: ее тушили больше двух часов
В Койгородском районе трактор насмерть сбил человека
Молодая сыктывкарка пыталась украсть креветки, конфеты и дезодорант
В Сыктывкаре женщина спрыгнула с моста и выжила
В Сыктывкаре анестезиолога обвиняют в смерти пациента
Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки
Осень на носу: на выходных в Коми похолодает
Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью