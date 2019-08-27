Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения
Воркутинское управление образование рассказало о результатах проверки детских садов и школ. Инспекция показала, что все 44 общеобразовательных городских учреждения отвечают требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.
Все школы и детские сады Заполярья оборудованы камерами наружного и внутреннего наблюдения. В учреждениях имеются кнопки экстренного вызова полиции и приборы для подачи сигнала на пульт пожарной охраны.
Днем проверенные учреждения охраняют вахтеры, а ночью — сигнализация. В школах организован пропускной режим, всех посетителей регистрируют.
Посты охраны оборудованы мониторами, телефонами с определителем номера. В девяти образовательных учреждениях имеются электронные проходные, получено оборудование еще для двух школ. В шести организациях установлены видеодомофоны.
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ИСТОЧНИК KP.RU