Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения

27 Авг. 13:22 2019-08-27T13:22:18+03:00

Их проверили накануне нового учебного года

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Воркутинское управление образование рассказало о результатах проверки детских садов и школ. Инспекция показала, что все 44 общеобразовательных городских учреждения отвечают требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Все школы и детские сады Заполярья оборудованы камерами наружного и внутреннего наблюдения. В учреждениях имеются кнопки экстренного вызова полиции и приборы для подачи сигнала на пульт пожарной охраны.

Днем проверенные учреждения охраняют вахтеры, а ночью — сигнализация. В школах организован пропускной режим, всех посетителей регистрируют.

Посты охраны оборудованы мониторами, телефонами с определителем номера. В девяти образовательных учреждениях имеются электронные проходные, получено оборудование еще для двух школ. В шести организациях установлены видеодомофоны.

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Однако они сообщают об этом довольно осторожно, не забывая указывать в ответе на запрос «ориентировочно» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU