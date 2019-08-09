Чиновники рассказали о школе-долгострое в Орбите: «Учебный процесс начнется после 1 января»

Долгожданная школа в Орбите откроет двери для учеников в начале следующего года, говорят в Минобразе. Однако чиновники сообщают об этом довольно осторожно, не забывая указывать в ответе на запрос «ориентировочно».

- После того как будут готовы все помещения школы, проведены пусконаладочные работы, решены вопросы по передаче здания школы в муниципальную собственность, получению лицензии образовательной организацией, можно будет говорить о времени начала учебного процесса. Ориентировочно учебный процесс начнется после 1 января 2020 года, - сообщают в Минобразе Коми.

Фото rkomi.ru

Строители уже приступили к благоустройству прилегающей территории. Сейчас они выполняют работы по устройству дренажной системы стадиона, который занимает большую часть пришкольной территории, устанавливают бордюры и элементы ограждения.

Отметим, что за появлением школы в микрорайне Орбита родители Сыктывкара следят давно и напряженно. Первая причина такого внимания – загруженность учебных заведений в городе, во многих из которых классы переполнены, а занятия ведутся в две смены. Второй повод интересоваться стройкой – постоянное, с 2016 года откладывание сроков сдачи, когда то с одной, то с другой недобросовестной компанией разрывали контракты. Нового же подрядчика, который отважился бы довести до ума многострадальную школу, в Коми не могли найти больше полугода. В апреле к завершению проекта приступил новый застройщик - это ООО «Универсалстрой» из Кировской области. Объект планируют сдать к сентябрю этого года.

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