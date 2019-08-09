2019-08-09T15:52:31+03:00
Общество

Чиновники рассказали о школе-долгострое в Орбите: «Учебный процесс начнется после 1 января»

Однако они сообщают об этом довольно осторожно, не забывая указывать в ответе на запрос «ориентировочно»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
Изменить размер текста:

Долгожданная школа в Орбите откроет двери для учеников в начале следующего года, говорят в Минобразе. Однако чиновники сообщают об этом довольно осторожно, не забывая указывать в ответе на запрос «ориентировочно».

- После того как будут готовы все помещения школы, проведены пусконаладочные работы, решены вопросы по передаче здания школы в муниципальную собственность, получению лицензии образовательной организацией, можно будет говорить о времени начала учебного процесса. Ориентировочно учебный процесс начнется после 1 января 2020 года, - сообщают в Минобразе Коми.

Фото rkomi.ru

Фото rkomi.ru

Строители уже приступили к благоустройству прилегающей территории. Сейчас они выполняют работы по устройству дренажной системы стадиона, который занимает большую часть пришкольной территории, устанавливают бордюры и элементы ограждения.

Отметим, что за появлением школы в микрорайне Орбита родители Сыктывкара следят давно и напряженно. Первая причина такого внимания – загруженность учебных заведений в городе, во многих из которых классы переполнены, а занятия ведутся в две смены. Второй повод интересоваться стройкой – постоянное, с 2016 года откладывание сроков сдачи, когда то с одной, то с другой недобросовестной компанией разрывали контракты. Нового же подрядчика, который отважился бы довести до ума многострадальную школу, в Коми не могли найти больше полугода. В апреле к завершению проекта приступил новый застройщик - это ООО «Универсалстрой» из Кировской области. Объект планируют сдать к сентябрю этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия показала, как строится новая школа на 600 мест в поселке Краснозатонский

Объекта школы на 600 мест чуть не коснулась печальная слава школы-долгостроя в Орбите. По первоначальному плану здание должны были построить к 1 сентябрю 2019 года. Но весной 2018 года стройку неожиданно покинул белорусский подрядчик, прихватив с собой всю технику (подробности)

Названы новые сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите

В настоящий момент объект готов на 68% (подробности)

Многострадальную Школу на Орбите в Сыктывкаре обещают сдать в сентябре

Но занятия в ней начнутся не раньше 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
В Коми родители смогут записать ребенка в кружок через Интернет
Акция «Хоровод мира» впервые состоится в Сыктывкаре
В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора
Сыктывкарские полицейские задержали вандала, который осквернил Стефановскую площадь
«Роскачество»: МегаФон лучше всех позаботился о своих абонентах
Спортсмен из Коми завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжероллерам в свой день рождения
«Это лето войдет в историю как экстремальное»: синоптики Коми об ужасах погоды и прогнозах на будущее
Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»
Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открыли для движения авто
В Визинге 47-летней даме грозит 5 лет колонии за расцарапанное лицо начальнику районной ГИБДД
В национальном парке «Югыд Ва» умер турист
Сыктывкарский бассейн откроют на три недели раньше срока
В столице Коми начался отопительный сезон для соцобъектов
В Сыктывкаре закрыли городской пляж
Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно
Сыктывкар на сутки остался без воды: график подвоза
Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме
Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды
Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале
В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина
Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве