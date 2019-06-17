Многострадальную Школу на Орбите в Сыктывкаре обещают сдать в сентябре

За появлением школы в микрорайне Орбита родители Сыктывкара следят давно и напряженно. Первая причина такого внимания – загруженность учебных заведений в городе, во многих из которых классы переполнены, а занятия ведутся в две смены. Второй повод интересоваться стройкой – постоянное, с 2016 года откладывание сроков сдачи, когда то с одной, то с другой недобросовестной компанией разрывали контракты. Нового же подрядчика, который отважился бы довести до ума многострадальную школу, в Коми не могли найти больше полугода.

И вот сейчас у долгостроя появились конкретные сроки сдачи. Самую большую и ожидаемую школу в столице Коми обещают сдать к 16 сентября. Об этом депутатам Госсовета, приехавшим с проверкой на стройку, сообщил новый подрядчик.

- Тут же целый образовательный кластер, - заметил Владимир Жариков, депутат Госсовета, когда вместе с коллегами и журналистами подъезжал к стройплощадке на Орбите. – Детский сад, бассейн рядом, учебный корпус СГУ. Сюда можно отправить ребенка и забрать его через 11 лет, а то и через 15.

Обход школы начали с третьего этажа, где рабочие уже приступили к отделке. В коридорах положена плитка, кое-где выкрашены стены, осталось установить двери, провести электрику, завершить вентиляцию. Однако самим определить будущее назначение пустых стен было сложно. То, что из одинаковых помещений с нежно-бежевой окраской, батареями и запыленными окна, станет классом, библиотекой или столовой мог подсказать только сам прораб.

На третьем этаже школы строители уже приступили к отделке помещений.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Руководитель стройки Станислав Буторин из кировской компании «Универсалстрой» уточнил, на каждом из четырех этажей школы находятся 150 помещений. В их число входят не только классы, но и технические помещения, туалеты, фойе. При входе предусмотрен подъемник для маломобильных учеников, а также лифты для их передвижения по этажам и перевозки грузов. Пока шахты лифта пустые и закрыты для безопасности перегородкой, но 97% оборудования, в том числе лифты, мебель, оргтехника приобретено и находятся на складах. Все это установят перед приемом школы в эксплуатацию, когда завершатся ремонтные и пуско-наладочные работы.

По всему зданию разложены стройматериалы, сверкает сварка и торчат провода, так что кажется - работам нет конца и края, но сами строители уверяют – финал близок.

- Сделано около 75% процентов от общего объема задач. Основную часть оставшейся работы составляют чистовой ремонт, внутренняя отделка, запуск канализационной системы и благоустройство территории, - уточнил гендиректор компании-подрядчика Игорь Носов. Самые же большие и трудоемкие работы, которые компания вела с апреля этого года, были связаны с подготовкой к отделке и устранению недоделок, оставшихся от прошлых подрядчиков.

Среди кипящей на всех этажах стройки депутатам показали кабинет, который почти готов к занятиям и в нем осталось расставить парты и установить оргтехнику. Это со временем каждый класс будет приобретать индивидуальность, сейчас же требовалось проверить качество и практичность материалов. Во всех кабинетах, как и в образцовом, в отделке используют прочный линолеум, моющуюся краску и массивные двери. Как признался прораб Станислав Буторин, его даже удивили эти тяжелые двери. Все они предусмотрительно сделаны из массива дерева, так что выбегающим на перемену школьники не удастся их снести.

Из кабинета открывался вид на реку и огороженный пустырь под окнами. Пока сложно представить, что на месте глинистого участка оборудуют спортплощадку, но четыре прожектора уже обрисовали периметр стадиона. Размеры футбольного поля составят 40х60 м, длина беговой дорожки – 100 м, а общая длина круга – 400 м. На самом поле по проекту предусмотрена искусственная трава высотой в 2 см, а на дорожках - нескользящий резиновый материал. Кроме того, на огороженной территории благоустроят поля для волейбола, баскетбола и тренажеры. Всего же в здании будет два спортзала и один хореографический класс.

Депутат Татьяна Саладина, учитывая многочисленность школы, поинтересовалась, как к ней обустроят подходы. Прораб пояснил, что к зданию ведут два тротуара, предусмотрены два подъезда для транспорта. Один тротуар из брусчатки будет вести прямо к пешеходному переходу рядом с автобусной остановкой, а на самой территории высадят 170 деревьев. Депутат уточнила, что они с коллегами пришли не только проинспектировать стройку, но узнать, нужна ли помощь. И заявила, что они охотно выйдут высаживать деревья.

- Я, кстати, штукатур-маляр, в стройотряде получила специальность и могу выйти помочь, — с улыбкой призналась она.

Депутаты Госсовета Коми приехали строительство школы, чтобы проверить успеет ли кировский подрядчик сдать объект к сроку.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Впрочем, парламентарии предложили не спешить, а дождаться завершения стройки. По заверению подрядчика, они сдадут школу в срок – к середине сентября этого года. После этого необходимо будет получить положительное заключение от Госпожнадзор и Роспотребнадзор. А затем у учебного заведения начнется процесс лицензирования, который продлится несколько месяцев. Назвать, когда точно в школе начнутся уроки, никто из присутствовавших экспертов не рискнул.

Здание спортзала находится в отдельном блоке и соединяется с учебным корпусом специальным проходом.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кстати

По проекту школа площадью 17,5 тысяч «квадратов» примет в своих стенах 1200 учащихся с 5 по 11 класс. В ней с самого начала не был предусмотрен блок для начальных классов, поскольку стояла задача разгрузить школы Сыктывкара. Для обслуживания школы потребуется 110 сотрудников, среди которых 60 педагогов.