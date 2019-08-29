2019-08-29T11:11:27+03:00
Происшествия

Елене Шабаршиной вынесут приговор в сентябре

Финальное заседание по делу экс-председателя Избиркома Коми отложили
Дарья ЮДИНА
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Прокурор запросил для Елены Шабаршиной штраф в 17,1 миллионов рублей и 8 лет колонии общего режимаПрокурор запросил для Елены Шабаршиной штраф в 17,1 миллионов рублей и 8 лет колонии общего режимаФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде должно было пройти финальное заседание по делу Елены Шабаршиной — бывшего председателя Избирательного комитета Республики Коми. Но заседание отложили по просьбе фигурантки дела и адвокатов: из-за изменений формулировки возможного приговора им нужно дополнительное время для подготовки к прениям.

На прошлом заседании начались прения, на которых государственный обвинитель запросил для экс-председателя Избиркома наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в 17,1 миллиона рублей. Также прокурор попросил суд дополнительно изъять у обвиняемой взятку в 3 миллиона 420 тысяч рублей, запретить ей три года занимать должности на государственной и гражданской службе и лишить звания «Заслуженный работник Республики Коми» и медали-ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. До этого прокурор просил более строгого приговора, но после поменял формулировку.

Напомним, что Елена Шабаршина обвиняется в систематическом получении взяток от Алексея Чернова, занимавшего пост замглавы Коми и позже пополнившего число фигурантов дела Гайзера. По мнению следствия, общая сумма взятки составила 6 миллионов 680 тысяч рублей.

Дело в отношении Елены Шабаршиной возбудили ещё в 2016 году, бывшая чиновница судится уже несколько лет. 3 сентября долгая судебная эпопея должна закончиться: на эту дату назначили финальное заседание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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