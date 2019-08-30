2019-08-30T13:14:06+03:00
Экономика

В Коми разрабатываются меры поддержки для сельхозпредприятий, пострадавших из-за аномальной погоды

Правительство региона получило соответствующее поручение
Дарья ЮДИНА
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Глава Коми поручил Правительству разработать меры поддержки для хозяйств, пострадавших из-за затяжных дождейГлава Коми поручил Правительству разработать меры поддержки для хозяйств, пострадавших из-за затяжных дождейФото: Евгения ГУСЕВА
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Сергей Гапликов после встречи с министром сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолием Князевым поручил Правительству Коми помочь сельхозпредприятиям, пострадавшим из-за продолжительных дождей. Об этом пишет пресс-служба Главы Республики Коми.

По словам Анатолия Князева, ситуация по заготовке кормов напряжённая. Сенаж заготовлен в пределах 80 процентов, силос – около 50 процентов. Ещё ниже объёмы заготовки сена. Среди отстающих районов – на последнем месте Удора, за ней Инта, также отстают Княжпогостский район, Ухта.

Министерство ведёт переговоры с предприятиями и фермерскими хозяйствами региона, выполнившими годовые планы, об увеличении объёмов заготовки кормов для дальнейшей реализации хозяйствам, оказавшимся в сложном положении. Также ведутся переговоры с другими регионами страны на случай, если собственных запасов агропредприятий Коми будет недостаточно.

Сейчас сельхозпредприятия компенсируют дефицит естественных кормов комбикормами, что сильно увеличило их расходы.

— К сожалению, страховые компании не страхуют однолетние и многолетние травы. А в этом году у нас было много случаев, когда реки выходили из берегов и затапливали пойменные луга. Особенно пострадали Усть-Цильма, Ижма. У них мало пахотных земель, в основном работают на естественных лугах. Сегодня мы посчитали – из-за такой погоды общий ущерб составил в пределах 240 миллионов рублей. Это объективная причина. Ряд хозяйств ушли в долги при закупке комбикормов, — рассказал главе региона Анатолий Князев.

Сергей Гапликов поручил главе ведомства проработать страховые случаи с федеральным Минсельхозом и представить денежные расчеты для погашения долгов за покупку дополнительного комбикорма в Минфин республики. Анатолий Князев предложил также рассмотреть возможность введения режима ЧС в республике. Это защитит регион и хозяйства от штрафов федерального Минсельхоза за недостижение ряда показателей в отрасли. Глава республики поручил вице-премьеру подготовить соответствующую информацию для её рассмотрения на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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