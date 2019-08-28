Как холодное и дождливое лето отразилось на жителях Коми

Лето 2019 года полностью соответствовало стереотипам о севере: солнце выглядывало редко, поливали дожди, столбик термометра едва переваливал за 20С. Некоторые районы, например, Усть-Куломский, вообще затопило: несколько дней населенные пункты были отрезаны от цивилизации. «КП-Коми» узнала, как экстремальное лето отразилось на жизни республики.

На всех сена не хватит

Проливные дожди внесли коррективы в работу аграриев республики. Из-за осадков почти на всей территории Коми наблюдается опасное явление — переувлажнение почвы. Агрометеоролог Евгения Шахова отметила, что из-за него техника просто не может заехать на поля и начать заготовку картофеля, овощей, а также сена. Возможно, из-за этого придется сократить поголовье скота, так как зимой животным попросту нечего будет есть. Ситуацию не спасет даже закупка комбикорма. Ситуация на юго-западе Коми еще некритическая, а вот Усть-Куломскому, Корткеросскому и Ухтинскому районам есть над чем задуматься. При этом агрометеоролог подмечает, что многие хозяйства начали заготавливать корма слишком поздно. Но, несмотря на все это, в Минсельхозе РК подчеркивают, что кормоуборочная кампания в республике еще продолжается и говорить о возможном повышении цен на мясо и молоко пока не стоит.

Техника просто не может заехать на поляФото: Алексей БУЛАТОВ

Горячая пора для спасателей

В июле из-за ливней в Коми произошли сразу две чрезвычайные ситуации. В ночь с 15 на 16 июля в Усть-Куломском районе из берегов вышли мелкие речушки и болота. Осадки и реки размыли жизненно важные дороги.Без транспортного сообщения с Усть-Куломом остались 9 населенных пунктов, а 11 деревень, сел и поселков лишились дорожной связи не только с райцентром, но и между собой. Второй инцидент произошел в Сосногорском районе. 22 июля на станции Керки из-за ливней размыло насыпь под железнодорожными путями. В результате 23 вагона грузового поезда Воркута — Череповец сошли с рельс. Погибших и пострадавших не было. В течение двух суток рабочие устраняли последствия аварии. Движение было восстановлено 24 июля.

Где ты, солнце?

Три пасмурных месяца наложили отпечаток и на здоровье северян. Как пояснил врач и блогер Сергей Попов, у людей при недостатке света снижается выработка витамина D. Помимо формирования и поддержания скелета он еще поддерживает иммунитет и приводит нервы в порядок. Но вырабатывается он только при естественном свете. Уличное и офисное освещение не в счет — они искусственные и не могут восполнить нехватку витаминов. Помочь организму можно: съедать каждый день 150 г лососины или 900 г трески. Не удастся в полной мере восполнить нехватку витамина D и различными препаратами. Да, он в них есть, но, к сожалению, исключительно синтетический. Надеяться только на него не стоит — без солнечного света все равно не обойтись.

Из-за непогоды произошла авария на станции КеркиФото: vk.com

Грибной бум

Жители Коми жалуются на плохой урожай из-за ненастного лета, зато в лесу можно наблюдать небывалое количество грибов.

— Урожая в этом году мы не дождемся. Морковка сгнила на корню. Картошка водянистая и тоже гниет. Капуста кочаны не образует. Кабачки завязываться не успевают, бутоны цветов не могут раскрыться. Про помидоры и огурцы говорить не приходится: в прошлые года мы собирали по 5-6 ведер красных помидоров за лето, сейчас занесли только одно, и те зеленые. Зато много чеснока, лука, смородины и крыжовника, рассказывает жительница Усть-Куломского района Елена Сырова.

Однако благодаря продолжительным дождям в лесах Коми наблюдается небывалый урожай грибов.

— Этот год грибной, но на ягоды скудный. Было много белых грибов, маслят, красноголовиков. Сейчас собирают волнушки и моховики. Морошки не было. Черники мало, не будет клюквы, брусники, — печально заметила Елена Сырова.

Местные жители признаются, что из-за плохого урожая погреба заполнить нечем. Закатывать банки придется из магазинных продуктов.

Начальник отдела гидрометобеспечения отраслей экономики ЦГМС по Коми Ольга Козак

Можно с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное. Анализ последних 50-ти лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды наблюдается впервые. Раньше это случалось только в отдельных районах Коми, в этом году —везде. Самым дождливым оказался июль из-за циклонов, которые смещались со стороны Черного моря на Поволжье, затем на Пермский край и наш регион. В июле осадков на большей части Коми было в 1,5-2,5 раза больше, чем средние показатели в это время. Погоду в конце августа также будут формировать циклоны. Они принесут дожди разной интенсивности.

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