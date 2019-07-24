По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Через станцию Керки началось движение поездов, но пока только по одному восстановленному пути. На втором и третьем пути еще идут ремонтные работы. Напомним, транспортное сообщение было прервано 22 июля после крушения 23 угольных вагонов грузового поезда "Воркута-Череповец".
Сегодня по действующему пути проследовали пять пассажирских поезда:
№ 90 Нижний Новгород – Воркута;
№ 209 Лабытнанги – Москва;
№ 312 Новороссийск – Воркута;
№ 375 Воркута – Москва;
№ 376 Москва – Воркута.
Восстановлены в обращении все поезда дальнего следования, следующие по этому участку, в том числе:
№ 21/22 Лабытнанги – Москва;
№ 41/42 Воркута – Москва;
№ 77/78 Воркута – Санкт-Петербург;
№ 89/90 Воркута – Нижний Новгород;
№ 209/210 Москва – Лабытнанги;
№ 257/258 Сосногорск – Адлер;
№ 267/ 268 Сосногорск – Новороссийск;
№ 287/288 Воркута – Белгород;
№ 304/303 Сыктывкар – Усинск;
№ 309/310 Воркута – Адлер;
№ 311/312 Воркута – Новороссийск.
Также назначен поезд № 675 Котлас – Москва отправлением из Котласа 24 июля в 15.37 действующим расписанием поезда № 41 Воркута – Москва и прибытием в Москву 25 июля в 9.58.
Возобновлено пригородное сообщение: назначены пригородные поезда сообщением №6862 Печора – Усинск и №6861 Усинск – Печора.
В течение сегодняшнего дня планируется полностью восстановить график движения поездов на участке Сосногорск – Ираель Северной железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.
Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.
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