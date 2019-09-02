2019-09-02T11:02:48+03:00
Общество

В Сыктывкаре появились два новых арт-объекта

Кованая балерина и палитра с кистями украсили территорию Школы искусств
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: https://vk.com/artrkruФото: https://vk.com/artrkru
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В рамках реализации проекта «Народный бюджет» завершилось благоустройство дворовой территории у Школы искусств в рамках народного проекта «Парк искусств». На площадке около учебного заведения появились два арт-объекта: кованая балерина и палитра с кистями. Для отдыха жителей города и учащихся школы также установили скамейки, урны для мусора.

Фото: https://vk.com/artrkru

Фото: https://vk.com/artrkru

- В воплощенном арт-объекте мы видим синтез двух искусств: танцевального и изобразительного. «Балерина» - как символ хореографического отделения, «Палитра с кистями» - символ художественного отделения школы. Проект "Парк искусств" послужил продолжением уже существующих арт-объектов: «Дерево талантов» и «Аллея-галерея», - отмечает руководство учебного заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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