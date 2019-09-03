Первоклашки республики получили подарки от ЛУКОЙЛ-Коми

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-03T10:48:13+03:00

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В качестве подарка от нефтяников каждый первоклассник из всех школ Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов получил набор «Юный художник». Он состоит из контурной картины на холсте, которую нужно раскрашивать по нанесенным номерам. В комплекте – краски, кисти и палитра. Кроме того, в каждый подарок добавили книжку «Просто о нефти», которая доступным языком рассказывает о добыче «черного золота» и будет интересна не только детям, но даже взрослым.

В усинской средней школе № 3, где в этот день за парты впервые сели более 70 малышей, новоиспеченных школьников, их учителей и родителей поздравила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская:

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– День знаний – волнительный праздник для каждого школьника, но особенно для первоклассников, так как в этот день для них начинается совершенно новая жизнь. Думаю, им придется непросто, ведь они родились в эпоху бэби-бума, а значит, у них будет очень серьезная конкуренция и при поступлении в учебные заведения после школы, и при дальнейшем устройстве на работу.Поэтому каждому желаю успехов!

После того, как прозвенел первый звонок в этом учебном году, дети отправились в классы, где каждого ждал подарок. Ребята с большим интересом изучали «мольберт» и принадлежности для рисования от нефтяников.

В этот день гостей из ЛУКОЙЛ-Коми встречала каждая школа города. С поздравлениями и подарками пришли работники предприятия Александр Баранов, Александр Усачев иЮрий Лодыгин (все трое к тому же – депутаты муниципального Совета), а также Ирина Мамонтова и Денис Кулиш.

В Усть-Цильме школьников, их родителей и наставников поздравила работница ЛУКОЙЛ-Коми, глава – председатель Совета района Надежда Воробьева, в селе Щельяюр Ижемского района – нефтяник Александр Карачев.

ИСТОЧНИК KP.RU