В Сыктывкаре пройдет историческая экскурсия на велосипедах

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-03T15:41:00+03:00

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21 сентября в 12:00 в Сыктывкаре состоится первая историческая "Велоэкскурсия по Орбите". Ведущие экскурсии - Игорь Сажин, Наталья Габова и Мария Тюлина. Организаторы отмечают, что событие состоится в любую погоду. Приехавшие смогут узнать много нового об истории Сыктывкара, а заодно отдохнуть и провести время в прекрасной компании. Место сбора: парковка возле школы № 3 им. В.И. Лыткина (ул. Тентюковская 353).

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ИСТОЧНИК KP.RU