В Сыктывкаре на стройке звонницы Свято-Стефановского собора пострадал рабочий

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-04T14:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На стройке звонницы при Свято-Стефановском соборе в Сыктывкаре рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы. Несчастный случай произошел сегодня около 13 часов, сообщает ИА "БНК" со ссылкой на Сыктывкарскую станцию скорой помощи.

Мужчина упал с высоты. На место выехала реанимационная бригада. С тяжелыми травмами врачи увезли мужчину с места происшествия и доставили в Коми республиканскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU