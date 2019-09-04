2019-09-04T14:05:27+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре на стройке звонницы Свято-Стефановского собора пострадал рабочий

Мужчина сорвался с высоты
Евгений Никитин
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На стройке звонницы при Свято-Стефановском соборе в Сыктывкаре рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы. Несчастный случай произошел сегодня около 13 часов, сообщает ИА "БНК" со ссылкой на Сыктывкарскую станцию скорой помощи.

Мужчина упал с высоты. На место выехала реанимационная бригада. С тяжелыми травмами врачи увезли мужчину с места происшествия и доставили в Коми республиканскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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