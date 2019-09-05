2019-09-05T17:10:30+03:00
Звезды

В Сыктывкар приедет кочующий кинофестиваль

«Кино в пути» покажет документальные фильмы про острые вопросы
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/revoltcentreИсточник фото: https://vk.com/revoltcentre
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В сентябре Сыктывкар примет всероссийский фестиваль документальных фильмов «Кино в пути». Горожане познакомятся с четырьмя фильмами: «Диссернет. Эволюция альтруизма», «Освобождение: инструкция по применению», «Новая» и «Пять минут свободы».

«Кино в пути» — фестиваль, который не имеет фиксированных мест и дат проведения. Его главная цель — заострять внимание на вопросах нарушения прав человека и правозащитной деятельности.

Первый фильм из программы «Кино в пути», который покажут в Сыктывкаре, — «Диссернет. Эволюция альтруизма». Он расскажет о создателях «Диссернета» — интернет-сообщества, в котором открыто публикуются сведения о плагиате в диссертациях. В черном списке «Диссернета» не раз появлялись министры, депутаты Государственной думы, ректоры ВУЗов, прокуроры, директора крупных клиник и другие высокопоставленные чиновники. Кроме темы репутационного кризиса, в документальном фильме будет исследоваться тема обмана: что заставляет одних людей врать, а других —разоблачать их.

До конца года в Сыктывкаре будет показано еще три фильма: 12 октября — «Освобождение: инструкция по применению», 23 ноября — «Новая», 1 декабря — «5 минут свободы». На один из показов приедет режиссер картины. Каждый просмотр фильма будет завершаться обсуждением и выступлением спикера.

Увидеть все четыре фильма можно будет в «Револьт-центре». Вход бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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