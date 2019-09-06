2019-09-06T09:37:29+03:00
Общество

На выходных в Коми придут дожди и прохлада

Жителям республики в воскресенье придется одеться потеплее
Дарья ЮДИНА
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Жителям Коми придется достать теплые курткиЖителям Коми придется достать теплые курткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первая сентябрьская неделя в будни побаловала жителей Коми сухой и теплой погодой. Но лимит бабьего лета подходит к концу: в субботу в регион придет атмосферный фронт, который затянет прохладный воздух с севера. В некоторых районах пройдут небольшие дожди.

Ночью температура будет находиться в пределах 5...12С. В субботу днем тепло ещё погостит в Коми: столбик термометра будет колебаться в районе 17...22С. В воскресенье ветер поменяет направление и на юге региона похолодает до 14...19С, на севере — до 9...14С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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