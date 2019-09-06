Жители Коми собрали 1,2 миллиона рублей для погашения долга усинца за лечение в Таиланде

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-06T12:08:41+03:00

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За несколько дней жители Коми собрали 1,2 миллиона рублей для семейной пары из Усинска.

Олега и Ольгу Касьяновых не выпускали из Таиланда: усинцу на отдыхе потребовалась срочная операция на сердце и иностранные врачи оценили её вместе с послеоперационным пребыванием в больнице в огромную сумму. По словам сына усинцев Никиты Касьянова, страховая организация отказалась покрывать долг, сославшись на нестраховой случай. Компания выделила только две тысячи долларов.

Оставшуюся сумму удалось собрать буквально за пару дней. Сейчас долг закрыли и Олег и Ольга Касьяновы ждут разрешения врачей, чтобы вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU