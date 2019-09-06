ЛУКОЙЛ-Коми провел комплексные учения на Усинском месторождении

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-06T10:25:14+03:00

Отработаны слаженность и оперативность служб структурного подразделения предприятия – ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» - и профессионального противофонтанного аварийно-спасательного формирования при возникновении газонефтеводопроявления

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Учения проводились в несколько этапов. На первом проверяются навыки по принятию первостепенных мер при обнаружении ГНВП. По сценарию ученийоператор по добыче нефти и газа обнаружилусловную аварию на скважине. Информация была передана руководству промысла, скважину «отключили» и вызвали противоаварийные формирования.

На втором этапе оценивались действия по совершенствованию навыков управления в подобных ситуациях: в том числе создание оперативного штаба, обеспечение работы медицинского персонала.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В ходе третьего этапа отрабатывались навыки взаимодействия с подрядными противофонтанными аварийно-спасательными формированиями, а также оценивалась готовность к ликвидации нештатной ситуации в особо сложных условиях в дыхательных аппаратах и термоотражающих костюмах.

По оценке комиссии, цель учений достигнута. Участники процесса к выполнению задач готовы, взаимодействие между ними отлажено, сил и средств на промысле достаточно.

Подобные комплексные учения проходятв структурных подразделениях предприятия ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU