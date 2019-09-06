ЛУКОЙЛ-Коми провел комплексные учения на Усинском месторождении
Учения проводились в несколько этапов. На первом проверяются навыки по принятию первостепенных мер при обнаружении ГНВП. По сценарию ученийоператор по добыче нефти и газа обнаружилусловную аварию на скважине. Информация была передана руководству промысла, скважину «отключили» и вызвали противоаварийные формирования.
На втором этапе оценивались действия по совершенствованию навыков управления в подобных ситуациях: в том числе создание оперативного штаба, обеспечение работы медицинского персонала.
Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
В ходе третьего этапа отрабатывались навыки взаимодействия с подрядными противофонтанными аварийно-спасательными формированиями, а также оценивалась готовность к ликвидации нештатной ситуации в особо сложных условиях в дыхательных аппаратах и термоотражающих костюмах.
По оценке комиссии, цель учений достигнута. Участники процесса к выполнению задач готовы, взаимодействие между ними отлажено, сил и средств на промысле достаточно.
Подобные комплексные учения проходятв структурных подразделениях предприятия ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU