На воркутинской шахте произошел несчастный случай
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту несчастного случая на производстве, произошедшего сегодня утром, 6 сентября, на шахте в Воркуте.
Как установлено в ходе проверки, при производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО «Воркутауголь» двух рабочих придавило вагонеткой. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится опрос свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении.
По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU