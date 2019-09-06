На воркутинской шахте произошел несчастный случай

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-06T11:25:18+03:00

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту несчастного случая на производстве, произошедшего сегодня утром, 6 сентября, на шахте в Воркуте.

Как установлено в ходе проверки, при производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО «Воркутауголь» двух рабочих придавило вагонеткой. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится опрос свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении.

По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU