2019-09-09T10:44:56+03:00
Общество

Сыктывкарцы победили на международном конкурсе экологических видео

Александра Пивкина, Ольгу и Сергея Авдеевых получили как приз эксклюзивную экспедицию по заповедным местам Прибайкалья
Дарья ЮДИНА
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В субботу в Иркутске телеведущая Татьяна Лазарева наградила победителей и лауреатов международного конкурса экологических видео «Минута для будущего». В числе победителей оказались сыктывкарцы Александр Пивкин, Ольга и Сергей Авдеевы: они заняли первое место в номинации «Профессиональное кино». Призом для них стала эксклюзивная экспедиция по Прибайкальскому национальному парку.

Ролик сыктывкарцев «Когда природу не надо защищать» рассказывает о коренных малочисленных народах, у которых нет приютов для животных, свалок и сортировки мусора, которые никогда не слышали о «зеленых партиях». Они живут как часть природы.

Ольга Авдеева. Источник фото: vk.com

Ольга Авдеева. Источник фото: vk.com

— Поскольку мы с Сергеем намотали с камерой немало километров по северу,

идея экосознания, когда человек ощущает себя частью природы, а не её хозяином, была понятна, — объясняет Ольга Авдеева.

Видео "Когда природу не надо защищать".

Теперь их ролик будут транслироваться по телевидению, в общественных местах, перед сеансами в кинотеатрах, в интернете — это было одним условий конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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