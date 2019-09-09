Обустройство парка «Строитель» в Сыктывкаре близится к концу
В парке микрорайона Строитель уже проведено асфальтирование пешеходных и велодорожек, идет установка урн, парковых светильников, скамеек и качелей, а также тренажеров на спортивной площадке. Чуть позже здесь появятся две детские площадки (для разных возрастных групп), и в конце сентября пройдет официальное открытие парка, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Площадки для игр детей и занятий на тренажерах будут покрыты специальной резиновой крошкой для предотвращения травмирования. Также в парке будет обустроена зона для выгула собак, установлены навигационные стенды.
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
В этом году парк украсят кустарники, в следующем – крупномерные деревья. На всей площади на этой неделе начнут выполнять работы по устройству газона. Одна из зон отдыха будет выложена деревянной террасной доской.
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Напомним, благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (#ФКГС) и реализуется за счет средств республиканского и местного бюджетов. Общая стоимость проекта 35 млн. рублей. Ранее проект прошёл общественные обсуждения и по результату рейтингового голосования вошел в число общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU