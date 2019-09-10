Национальная библиотека Коми устроит вечеринку перед переездом

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-10T12:06:29+03:00

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Работники Национальной библиотеки Республики Коми перед закрытием здания на ремонт соберут читателей на вечеринку «Вам спасибо Party».

На неё пригласят книжных дарителей: как организации, так и людей. Участниками вечеринки станут редакция журнала «Радуга», эжвинское литературное объединение «У Камелька», Национальный музей РК и Национальная галерея РК.

Кроме того, гостями будут сыктывкарские поэты Анастасия Сукгоева, Алексей Евсеев, а также Лидия Кирпиченко, сестра ижемской поэтессы Татьяны Кирпиченко. Все они в этом году активно помогали библиотекам Коми – безвозмездно передавали в фонды свои издания.

Также на мероприятии будут отмечены читательницы Татьяна Роговец и Татьяна Подосенова, подарившие Ленинке свои домашние библиотеки, а также постоянные посетители книжных фримаркетов.

За музыку на вечере будут отвечать проекты «Скрипка Платова», солист оркестра Театра оперы и балета Леонид Нестеров и певица Ксения Дементьева. С поэтическими номерами выступят студенты Колледж искусств.

Гости праздника смогут побывать сразу на двух фримаркетах. На одном библиотека будет пристраивать «в добрые руки» книги, на другом искать новых владельцев вещам, найденным в библиотеке во время подготовки к переезду. Среди экспонатов импровизированной барахолки – старые вазы, кружки, часы, театральный реквизит, игрушки и даже коромысло.

Всех присутствующих библиотека угостит чаем.

Вечеринка «Вам спасибо Party» пройдет 13 сентября. Начало — в 17 часов.

Напомним, что фонды Национальной библиотеки переезжают с Советской улицы на улицу Катаева и улицы Орджоникидзе. Причиной переезда стал масштабный ремонт здания библиотеки: к столетию Республики Коми в 2021 году учреждение предстанет в обновленном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU