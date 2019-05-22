Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-22T15:20:48+03:00

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Национальная библиотека Коми готовится к капитальному ремонту. Предварительно известно, что ремонтные работы начнутся уже в этом году. Однако "храм книги" продолжит работу с постоянными посетителями и читателями. "КП в Коми" выяснила, в каких точках будет идти выдача печатных изданий.

Часть книжного фонда и обменных пунктов разместится на площадях Центра культурных инициатив «Югор», в помещениях Комикиновидеопроката, а также Республиканского Дома творчества. Отметим, что перевезти необходимо 2 миллиона 300 тысяч носителей информации. А найденные площади явно не смогут весь архив. Поэтому поиск дополнительных мест для размещения книжного фонда продолжается, сообщили в министерстве культуры, туризма и архивного дела РК.

В рамках капремонт планируется заменить кровлю, отремонтировать фасады и укрепить фундамент, заменить окна и двери, провести косметический ремонт в помещениях библиотеки. Также будут обновлены внутренние и наружные системы электроснабжения и связи, водопровод, вентиляция и система кондиционирования воздуха. Преобразится парадный вход в библиотеку и заменен входной пандус. Благоустроят и территорию, прилегающую к библиотеке. Также пройдут мероприятия по модернизации помещений хранения документов, оснащению современным оборудованием, аппаратурой, компьютерами и мебелью. Из регионального бюджета на корректировку проектно-сметной документации и на ремонт библиотеки поступило порядка 1,8 млн рублей.

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В крупнейшем "храме книги" в Коми пройдет капитальный ремонт. Предполагается, что осенью в Национальной библиотеке начнутся ремонтные работы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU