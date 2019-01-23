Из Национальной библиотеки вывезут весь фонд - 2 млн 300 тыс. книг, брошюр и документов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-23T11:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В крупнейшем "храме книги" в Коми пройдет капитальный ремонт. Предполагается, что осенью в Национальной библиотеке начнутся ремонтные работы.

Пока еще не утверждена проектно-сметная документация и не проведены конкурсы среди потенциальных подрядчиков. Но уже точно известно, что библиотечный фонд ждет грандиозный переезд. Из хранилищ и складов будут вывезены 2 миллиона 300 тысяч носителей информации. И это не только книги, а еще и брошюры, периодика, патенты, сертификаты, пластинки, кассеты, электронные диски и т.д.

- Сейчас решается вопрос о будущем месте хранения фонда и обсуждаются варианты транспортировки, - сообщила "КП в Коми" Ольга Мифтахова, директор Национальной библиотеки.

Планируется, что обслуживание читателей будет проходить и в период ремонта.