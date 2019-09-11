2019-09-11T11:39:08+03:00
Общество

В Сыктывкаре откроется выставка о современном переосмыслении кокошников

Автор головных уборов Юханн Никадимус проведет авторскую экскурсию в "Револьт-Центре"
Евгений Никитин
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Фото: https://www.instagram.com/j.nikadimus/Фото: https://www.instagram.com/j.nikadimus/
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В независимом пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре 17 сентября откроется выставка «Нормальный кокошник». Автор головных уборов Юханн Никадимус проведет авторскую экскурсию в день открытия и лекцию о реконструкции кокошников 18 сентября.

Представленные на выставке работы — это фото-проекты от 9 авторов в разных жанрах: глянец, предметная фотосъемка, документалистика, сканирование и другие. Выразительной деталью в работах фотографов стали копии головных уборов XVIII-XIX веков от Юханна Никадимуса.

— В выставке акцент сделан на то, как относиться к ремеслу, к своей культуре и как это показывать современными средствами. Есть мастер, и он делает удивительные по своей красоте изделия, но это все будет работать для зрителя, когда подано через современную интерпретацию. Поэтому для мастера важны подобные коллаборации. И данной выставкой мы хотим показать, как это работает, — говорит куратор выставки Анелия Лянцевич.

На лекции в 14:00 18 сентября мастер расскажет об истории кокошников, своем подходе к реконструкции головных уборов, технике шитья, старинных материалах и их современных аналогах.

Юханн Никадимус изучает древнерусское шитье жемчугом и воссоздает старинные кокошники по музейным экспонатам. В своих репликах автор использует антикварные и аналогичные современные материалы: жемчуг, перламутровые зерна, бисер, стекло, стразы, канитель, галун, бить. Увидеть работы автора вживую можно будет только на открытии выставки 17 сентября в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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