2019-09-12T09:03:19+03:00
Общество

Бродячих медвежат из ухтинского поселка Водный хотят отправить в Тверскую область

Там есть центр для спасения косолапых сирот, где их учат жизни в дикой природе
Дарья ЮДИНА
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Фото Натальи ЛитвиновойФото Натальи Литвиновой
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Вчера на заседании комитета Госсовета Республики Коми по социальным вопросам с докладом выступил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин. После доклада члены комиссии задали министру несколько вопросов. Один из них касался диких животных, которые сейчас активно выходят к человеческому жилью в республике.

Этой острый проблемы коснулся депутат Андрей Климушев. Так, он напомнил присутствующим о гибели 14-летней девочки в Ёдве, которую, предположительно, загрыз волк, и о медвежатах, которые бродят рядом с дачами в ухтинском поселке Водный. Роман Полшведкин объяснил, что жители леса выходят к людям из-за того, что им нечего есть, а рядом с человеческими домами есть свалки со съедобными отходами. В качестве примера глава ведомства привел ферму в Ухте, которая выбросила тушки животных рядом с лесом. К даровому мясу тут же пришли медведи.

Роман Полшведкин заверил членов комитета в том, что Минприроды принимает всевозможные меры, чтобы решить проблему с дикими животными. Эксперты реагируют на каждый сигнал и занимаются отстрелом таких зверей. Также к этому делу привлекают сотрудников полиции и Росгвардии. В будущем Роман Полшведкин планирует провести совещание, на котором сотрудники правоохранительных органов и Минприроды обсудят скоординируют совместную работы по данному вопросу.

Но не всех животных-«мусорщиков» нужно отстреливать.

Как быть с двумя медвежатами, которые активно орудуют на дачах в Ухте? Им по полтора-два года. Если я завтра, простите, их убью, зоозащитники это дело так просто не оставят, заметил Роман Полшведкин.

Глава ведомства предложил решение проблемы: сейчас Миниприроды ведет переговоры с Центром спасения медвежат-сирот из Тверской области. Там маленьких косолапых по специальной методике приучают к жизни в дикой природе.

— Мы сотрудничаем с Центром не первый год. Мы отправляем им медвежат, там их переучивают. После подросших зверей мы выпускам в наши леса подальше от людей, рассказал Роман Полшведкин.

Напомним, что за последние несколько месяцев в Коми участились случаи, когда медведи и волки выходят к людям. Так, наглый хозяин тайги разгромил дачу одного из жителей республики. Решетки на окнах не особо помешали разбуянившемуся косолапому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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