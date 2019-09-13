В Сыктывкаре из-за пожара в школе эвакуировали 475 человек
Вчера в сыктывкарской школе № 12 на Интернациональной улице загорелось подсобное помещение для хранения инвентаря в спортивном зале. В результате сработала система автоматической сигнализации и система оповещения о пожаре. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.
Сигнал о возгорании автоматически поступил на пульт диспетчера службы спасения в 16 часов 24 минуты. Диспетчер тут же отправил к школе пожарных.
Во время происшествия в учебном учреждении шли уроки. После срабатывания сигнализации началась эвакуация, из здания вывели 475 человек. Погибших и пострадавших нет. С детьми побеседовал психолог.
В результате возгорания было повреждено подсобное помещение в два квадратных метра. Предварительная причина – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU