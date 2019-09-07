В сыктывкарской школе №27 произошел пожар

В субботу, 7 сентября, в здании школы №27 в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар на улице Школьной произошел в подсобном помещении тренажерного зала. В школе сработала система автоматической сигнализации, и на место прибыли спасатели. Огонь повредил помещение на общей площади шесть квадратных метров.

В момент пожара уроков в школе не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Причины случившегося пока неизвестны. На месте работает дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории.

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