В Сыктывкаре показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути»

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-15T19:07:38+03:00

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В пятницу в сыктывкарском «Револьт-центре» показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути». Просмотр фильма «Диссернет: эволюция альтруизма» участники показа завершили дискуссией.

Показанная кинокартина рассказывает о работе вольного сетевого сообщества «Диссернет». Его цель разоблачение людей, обманом получивших научные степени. Их ложь раскрывают с помощью проверки кандидатских и докторских диссертаций на плагиат.

Режиссер фильма «Диссернет. Эволюция альтруизма» показал тех, кто находится «на передовой» битвы за правду, и рассказал, как именно восстанавливается справедливость. Также зрители узнали, что такое альтруизм, каким он бывает и из-за чего в целом люди жертвуют собой ради других.

Следующий фильм покажут 12 октября. Фото Владислава Гусельникова

Закончился кинопоказ общей дискуссией. Зрители высказали свое мнение по поводу увиденного. В ходе обсуждения прозвучали и такие интересные теории, как «уровень допустимого зла»: она допускает, что плагиат курсовой работы не страшен, а вот плагиат диссертации – это уже серьезное нарушение. В ходе дискуссии столкнулись два поколения. Зрители постарше отстаивали позицию касательно того, что «раньше было лучше». А зрители помоложе предположили, что обман был всегда. Просто сейчас, в пору интернета, о нем говорят громче.

Напомним, «Кино в пути» - это кочующий фестиваль, который не имеет фиксированных дат и мест проведения. Он появляется там, где необходимо поднять вопрос о нарушении прав человека и поговорить о значении правозащитной деятельности.

Фестиваль существует в постоянной связи с актуальной правозащитной повесткой. Он призван запускать те дискуссии и показывать те фильмы, которые необходимы для поддержки ценностей прав человека. Показы проходят в 11 городах России при поддержке правозащитных организаций и местных сообществ. Следующую картину сыктывкарской программы фестиваля — «Освобождение: инструкция по применению» покажут 12 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU