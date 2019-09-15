2019-09-15T19:07:38+03:00
Общество

В Сыктывкаре показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути»

Им стал «Диссернет. Эволюция альтруизма»
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
После показа зрители поучаствовали в дискуссии. Фото Владислава ГусельниковаПосле показа зрители поучаствовали в дискуссии. Фото Владислава Гусельникова
Изменить размер текста:

В пятницу в сыктывкарском «Револьт-центре» показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути». Просмотр фильма «Диссернет: эволюция альтруизма» участники показа завершили дискуссией.

Показанная кинокартина рассказывает о работе вольного сетевого сообщества «Диссернет». Его цель разоблачение людей, обманом получивших научные степени. Их ложь раскрывают с помощью проверки кандидатских и докторских диссертаций на плагиат.

Режиссер фильма «Диссернет. Эволюция альтруизма» показал тех, кто находится «на передовой» битвы за правду, и рассказал, как именно восстанавливается справедливость. Также зрители узнали, что такое альтруизм, каким он бывает и из-за чего в целом люди жертвуют собой ради других.

Следующий фильм покажут 12 октября. Фото Владислава Гусельникова

Следующий фильм покажут 12 октября. Фото Владислава Гусельникова

Закончился кинопоказ общей дискуссией. Зрители высказали свое мнение по поводу увиденного. В ходе обсуждения прозвучали и такие интересные теории, как «уровень допустимого зла»: она допускает, что плагиат курсовой работы не страшен, а вот плагиат диссертации – это уже серьезное нарушение. В ходе дискуссии столкнулись два поколения. Зрители постарше отстаивали позицию касательно того, что «раньше было лучше». А зрители помоложе предположили, что обман был всегда. Просто сейчас, в пору интернета, о нем говорят громче.

Напомним, «Кино в пути» - это кочующий фестиваль, который не имеет фиксированных дат и мест проведения. Он появляется там, где необходимо поднять вопрос о нарушении прав человека и поговорить о значении правозащитной деятельности.

Фестиваль существует в постоянной связи с актуальной правозащитной повесткой. Он призван запускать те дискуссии и показывать те фильмы, которые необходимы для поддержки ценностей прав человека. Показы проходят в 11 городах России при поддержке правозащитных организаций и местных сообществ. Следующую картину сыктывкарской программы фестиваля — «Освобождение: инструкция по применению» покажут 12 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре откроется выставка о современном переосмыслении кокошников

Автор головных уборов Юханн Никадимус проведет авторскую экскурсию в "Револьт-центре" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности гибели музыканта и парапланериста из Коми
В Коми снимают фильм про перевал Дятлова и Маньпупунер
В колонии под Сыктывкаром появился парусник XIV века
Вторую смену для ухтинских учеников отменят в 2025 году
В ДТП в Сыктывкаре пострадали четыре человека
В Сыктывкаре водолазы искали тело девушки, которую убили шесть лет назад
На пожаре в Прилузье погиб один человек
Воркутинцу дали 20 лет за два убийства и селфи с жертвой
В полукилометре от Микуня добыли волчицу
ФАС завела дело на администрацию Сыктывкара
В Усинске 80-летняя женщина выпала с девятого этажа
На пожаре в Сыктывкаре пострадал человек
В Сыктывкаре из-за пожара в школе эвакуировали 475 человек
В Коми на выходных будет ветрено и сыро
В Вычегде нашли тело мальчика, который вместе с братом утонул в Усть-Куломском районе
В Коми появятся мастера по национальному виду спорта
В Республике Коми увеличится прожиточный минимум для пенсионеров
В Сыктывкаре вновь ищут подрядчика для строительства детского сада
Бродячих медвежат из ухтинского поселка Водный хотят отправить в Тверскую область
Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект