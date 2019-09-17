В Мичуринском парке Сыктывкара построили декоративный мостик почти за 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-17T15:33:57+03:00

По словам чиновников, он станет «символом любви и центром притяжения для фотографирования»

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В Мичуринском парке Сыктывкара появился декоративный мостик. По словам чиновников, он станет «символом любви и центром притяжения для фотографирования». Новый арт-объект обошелся городскому бюджету в 790 тысяч рублей, пишет пресс-служба мэрии.

Над сооружением декоративного мостика в Мичуринском парке трудились с 1 июня по 15 сентября. Арт-объект общественности показали сегодня, 17 сентября.

- Надеемся, что декоративный элемент станет символом любви и единства для молодоженов города и центром притяжения жителей Сыктывкара для фотографирования, - отметила заместитель руководителя администрации Елена Семейкина.

Мостик стал одним из завершающих этапов благоустройства Мичуринского парка, который еще осенью 2017 года представлял собой удручающее зрелище. Теперь там новые дорожки, фонари, прорезиненные площадки, туалеты, ларьки, арт-объекты и скамейки. Ко всему прочему, в прошлом году в парке высадили множество кустарников. В парке еще и обновили дренажную систему, потому что каждый год после обильного ливня нижняя часть Мичуринского превращалась в болото.

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ИСТОЧНИК KP.RU