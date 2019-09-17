Эксперты рассказали, кто загрыз девочку в Едве

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-17T17:28:06+03:00

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Экспертизы указывают на то, что девочку в поселке Едва загрыз именно волк, пишет БНК со ссылкой на Удорский отдел СКР по Коми. Ранее рассматривалось несколько версий гибели ребенка — нападение медведя и даже человека.

Следователи пояснили, что расследование гибели девочки в самом разгаре. Предварительные результаты вскрытия и тщательное обследование места, где нашли растерзанный труп ребенка, показали — к смерти причастен именно волк.

На земле около места смерти ребенка, обнаружили отпечатки лап волка, а также зафиксировали следы зубов на теле. Следов же человека обнаружено не было. Это указывает на несостоятельность версии убийства девочки злоумышленником, который оставил труп на растерзание диким зверям.

По предварительным данным, смерть девочки наступила от массивной кровопотери. В рамках расследования допрошены свидетели, назначены и проводятся экспертизы, в том числе судебно-медицинская и медико-криминалистическая.

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Предположительно, недалеко могут находиться ее волчата (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU