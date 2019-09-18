200 детей оленеводов доставили в школы Коми из тундры

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-18T11:36:26+03:00

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200 детей оленеводов доставили к месту учебы на самолетах АО «Комиавиатранс», сообщает министерство национальной политики Коми.

Транспортировка детей коренных малочисленных народов Севера, в целом, прошла хорошо. Однако с выездом учеников в Ижемском районе пришлось потрудиться. Раньше местные чиновники раньше решали вопросы транспортировки самостоятельно. В этом году они с ними справиться не смогли и обратились в правительство Коми.

- В итоге, в Ижемский район доставлены все 46 школьников, а также мамы с малолетними детьми. Семья школьника из Усть-Цилемского района доехала домой самостоятельно, - рассказал председатель СПК колхоз «Ижемский Оленевод и Ко» Константин Личутин.

По словам министра национальной политики Галины Габушевой, вопрос с транспортировкой детей в Ижму решался непросто. Дело в том, что предприятие, где работают их родители, зарегистрировано на территории Ненецкого автономного округа. В решении вопросов межрегионального уровня вступают в силу нормы бюджетного законодательства, поэтому чиновникам пришлось искать индивидуальные пути решения проблемы. Все получилось, детей доставили в школы, они уже приступили к урокам.

- Организация вывоза детей в тундру на время летних каникул и обратно на место учебы позволяет сохранить преемственность оленеводческих традиций, обеспечивает условия для получения образования детьми кочующих оленеводов, - говорят чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU