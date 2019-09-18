2019-09-18T11:36:26+03:00
Общество

200 детей оленеводов доставили в школы Коми из тундры

В некоторых случаях пришлось искать индивидуальные пути решения проблемы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Министерства национальной политики КомиФото Министерства национальной политики Коми
Изменить размер текста:

200 детей оленеводов доставили к месту учебы на самолетах АО «Комиавиатранс», сообщает министерство национальной политики Коми.

Транспортировка детей коренных малочисленных народов Севера, в целом, прошла хорошо. Однако с выездом учеников в Ижемском районе пришлось потрудиться. Раньше местные чиновники раньше решали вопросы транспортировки самостоятельно. В этом году они с ними справиться не смогли и обратились в правительство Коми.

- В итоге, в Ижемский район доставлены все 46 школьников, а также мамы с малолетними детьми. Семья школьника из Усть-Цилемского района доехала домой самостоятельно, - рассказал председатель СПК колхоз «Ижемский Оленевод и Ко» Константин Личутин.

По словам министра национальной политики Галины Габушевой, вопрос с транспортировкой детей в Ижму решался непросто. Дело в том, что предприятие, где работают их родители, зарегистрировано на территории Ненецкого автономного округа. В решении вопросов межрегионального уровня вступают в силу нормы бюджетного законодательства, поэтому чиновникам пришлось искать индивидуальные пути решения проблемы. Все получилось, детей доставили в школы, они уже приступили к урокам.

- Организация вывоза детей в тундру на время летних каникул и обратно на место учебы позволяет сохранить преемственность оленеводческих традиций, обеспечивает условия для получения образования детьми кочующих оленеводов, - говорят чиновники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гигант, старик и знаменитость: топ самых интересных школ Коми

В преддверии Дня знаний мы составили рейтинг самых необычных школ республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Топ курьезных случаев из полицейских сводок в Коми - кражи, которых не было
Интинка задолжала своим детям более полумиллиона рублей
Эксперты рассказали, кто загрыз девочку в Едве
В Мичуринском парке Сыктывкара построили декоративный мостик почти за 800 тысяч рублей
В Сыктывкаре экоактивисты соберут диски и корпусы от видеокассет для переработки
В Воркуте обновят стелу "50 лет стахановскому движению"
В Сыктывкаре перекроют движение на двух улицах
В Коми многодетного отца-убийцу лишили родительских прав
В Коми распространяют фейк о мальчике, который выпил газированную воду и умер
В Костроме в жестоком ДТП погиб ребенок из Коми
Коми вошла в пятерку регионов, где больше всего платят за жилищно-коммунальные услуги
В Коми окончательно придет осень
В Сыктывкаре показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути»