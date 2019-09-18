2019-09-18T16:22:51+03:00
Общество

Из-за обмеления Вычегды переправу в Алешино перенесли

С 18 сентября пассажирский и грузовые паромы будут отправляться с новой площадки на берегу
Наталия БЕШКАРЕВА
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Переправу на Седкыркещ перенесли на 500 метров выше по течению ВычегдыПереправу на Седкыркещ перенесли на 500 метров выше по течению ВычегдыФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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На переправе в местечке Алёшино, с которого паромы доставляют жителей в поселок Седкыркещ, изменили место причала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.

Поселок Седкыркещ, который находится в пригороде Сыктывкара, каждое лето из-за обмеления реки оказывается отрезан от большой земли. В последние годы река Вычегда, через которую регулярно ходят два парома - пассажирский и грузовой, пересохла настолько, что суда садятся на мель. Однако нынешним дождливым летом у жителей Седкыркеща практически не возникали проблемы с переправой.

Но к осени уровень воды, как обычно, снизился, а в месте обычного расположения пристани речных судов течение намыло песок. Поэтому, как пояснили в МКП «Жилкомсервис», причал всех судов решили перенести на 500 метров выше по течению, а на новом месте уложить дорожные плиты. С 18 сентября грузопассажирские паромы «Дорожник-19» и «Парма», а также пассажирский теплоход «Усть-Сысольск» начнут отправляться с новой переправы.

Для удобства жителей на новое место также перенесли конечную остановку пассажирских автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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