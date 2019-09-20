На выходных в Коми температура будет ниже нормы

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-20T09:15:57+03:00

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На этих выходных жители республики попрощаются с последними крохами тепла. В наш регион продолжает поступать арктический воздух, который несет с собой похолодание. Среднесуточная температура на большей части территории ожидается на 2-4С ниже обычных для этого периода значений, только в Заполярье — около нормы. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 0...-3С, днем в районе 4...7С. В Сыктывкаре в ночь на субботу ожидается около 0С, днем — до 7С. В ночь на воскресенье воздух остынет уже до -3С и днем будет не выше 5С. Также во всех районах с пониженным атмосферным явлением пройдут небольшие дожди со снегом. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

Все еще холодно: что делать сыктывкарцам, в чьи дома до сих пор не дали тепло

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ИСТОЧНИК KP.RU