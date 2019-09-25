В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-25T16:51:12+03:00

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В Коми к 16 годам колонии строгого режима приговорили ухтинца, который зимой этого года изнасиловал 13-летнюю девочку, сообщает СКР по Коми.

Зимой фигурант находился в квартире своего знакомого. В одной из комнат от увидел его спящую 13-летнюю дочь. Мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении ребенка, пишут следователи.

Собранные ими доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора — педофила признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме всего прочего, фигурант должен заплатить потерпевшей семье 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU