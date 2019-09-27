Мэрия выкупит землю под деревяшками в центре Сыктывкара, чтобы начать строительство нового квартала

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-27T10:37:55+03:00

Работа по проекту реконструкции Октябрьского проспекта наконец сдвинулся с мертвой точки

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Работа по проекту реконструкции Октябрьского проспекта наконец сдвинулась с мертвой точки. Врио мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова подписала постановление о выкупе земли в границах застраиваемой территории.

Снос старых деревяшек и застройку территории вдоль Октябрьского проспекта 9-ти и 14-ти этажными домами обсуждали еще летом 2018 года. С учетом пожеланий горожан план реконструкции центральной части Сыктывкара в границах улиц Нагорный проезд - Юхнина — Орджоникидзе — Карла Маркса — Оплеснина — Октябрьский проспект, подкорректировали.

Только осенью 2019 года появилось постановление о выкупе земли, которая находится в общедолевой собственности жильцов домов по улице Орджоникидзе, 52, улице Орджоникидзе 53, улице Орджоникидзе, 54, улице Орджоникидзе, 58, улице Орджоникидзе, 59, улице Оплеснина, 26, Оплеснина, 28, улице Юхнина, 20.

Одновременно мэрия совместно с Фондом развития жилищного строительства подготовит и начнет заключать с собственниками домов соглашения о выкупе квартир. Жильцам будут предлагать жилплощадь взамен или денежные средства. Если горожан все устроит, и они освободят жилплощади, то начнется поэтапная работа по возведению нового квартала - старые дома снесут, новые дома начнут строить.

По плану реконструкции все деревяшки должны снести к 2022 году, о чем говорили летом 2018 года. Жители деревянного Сыктывкара не против того, чтобы столица Коми обрела современный облик. И будут только рады, если процесс ускорится. Сами они устали жить в гнилых домах, где протекающие крыши и падающие потолки — в порядке вещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU